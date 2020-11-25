Лолита попала в ДТП в Москве 

Певица Лолита Милявская попала в ДТП в Москве. Кадрами с места аварии Лолита поделилась с подписчиками в Instagram

За рулем машины, в которой ехала Милявская, находился ее водитель, сама певица ехала на переднем пассажирском сиденье. Как рассказала Лолита, их машину подрезала серебристый Nissan X-Trail, в результате чего они стукнули его в бок.

Милявская отметила, что водитель другого автомобиля был «страшно недоволен».

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее, как писал «Рамблер», Лолита Милявская присоединилась к артистам, которые жалуются на убытки в период пандемии. Певица объяснила, что в индустрии шоу-бизнеса в России заняты около 600 тысяч человек, артистов из них — около 200, остальные, главным образом индивидуальные предприниматели, зарабатывают только тогда, когда зарабатывают артисты, они даже не получают государственную помощь в размере 12 тысяч рублей в месяц.