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Лолита попала в ДТП в Москве 

Вероника Полынина 19 минут назад
Лолита попала в ДТП в Москве
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская попала в ДТП в Москве. Кадрами с места аварии Лолита поделилась с подписчиками в Instagram.
За рулем машины, в которой ехала Милявская, находился ее водитель, сама певица ехала на переднем пассажирском сиденье. Как рассказала Лолита, их машину подрезала серебристый Nissan X-Trail, в результате чего они стукнули его в бок.
Милявская отметила, что водитель другого автомобиля был «страшно недоволен».
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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Ранее, как писал «Рамблер», Лолита Милявская присоединилась к артистам, которые жалуются на убытки в период пандемии. Певица объяснила, что в индустрии шоу-бизнеса в России заняты около 600 тысяч человек, артистов из них — около 200, остальные, главным образом индивидуальные предприниматели, зарабатывают только тогда, когда зарабатывают артисты, они даже не получают государственную помощь в размере 12 тысяч рублей в месяц.
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