Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила другая машина

Жительница Стерлитамакского района Башкирии выжила в ДТП, после чего ее сразу же сбила насмерть другая машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, передает UFA1.RU.

По данным ведомства, около 20:00 25 ноября на 142-м километре трассы Уфа — Оренбург произошло две аварии. В первом случае столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta, в другом — Kia Rio и Skoda Fabia.

Пассажирка Mitsubishi вышла на проезжую часть, и в этот момент в нее на скорости влетел автомобиль ВАЗ-2114. Из-за сильного удара россиянка погибла на месте.

В октябре пьяный житель Башкирии без водительских прав сбил пенсионера и спрятал у себя дома. Авария произошла на Октябрьской улице в деревне Константиновка. Как рассказал очевидец, россиянин посадил пешехода в автомобиль и уехал с ним с места ДТП.

Позднее сотрудники ГИБДД обнаружили в одной из квартир на улице Молодежной труп мужчины. Там же находились двое знакомых водителя — они рассказали, что совершили аварию и скрылись. Машину ВАЗ-21099 они спрятали в лесу в трех километрах от деревни. По предварительным данным, 60-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. Когда его посадили в машину, он был еще жив и умер уже в квартире водителя. В ГИБДД начали проверку.