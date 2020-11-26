Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶

Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила другая машина
Фото: ГИБДД Башкирии / UFA1.RU
Жительница Стерлитамакского района Башкирии выжила в ДТП, после чего ее сразу же сбила насмерть другая машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, передает UFA1.RU.
По данным ведомства, около 20:00 25 ноября на 142-м километре трассы Уфа — Оренбург произошло две аварии. В первом случае столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta, в другом — Kia Rio и Skoda Fabia.
Пассажирка Mitsubishi вышла на проезжую часть, и в этот момент в нее на скорости влетел автомобиль ВАЗ-2114. Из-за сильного удара россиянка погибла на месте.
В октябре пьяный житель Башкирии без водительских прав сбил пенсионера и спрятал у себя дома. Авария произошла на Октябрьской улице в деревне Константиновка. Как рассказал очевидец, россиянин посадил пешехода в автомобиль и уехал с ним с места ДТП.
Позднее сотрудники ГИБДД обнаружили в одной из квартир на улице Молодежной труп мужчины. Там же находились двое знакомых водителя — они рассказали, что совершили аварию и скрылись. Машину ВАЗ-21099 они спрятали в лесу в трех километрах от деревни. По предварительным данным, 60-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. Когда его посадили в машину, он был еще жив и умер уже в квартире водителя. В ГИБДД начали проверку.
Видео дня. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на права
Последние новости
Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 В Польше высмеяли заход эсминца США в российские воды В Польше высмеяли заход эсминца США в российские воды В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
Комментарии 5
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение