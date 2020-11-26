Россиянка чудом выжила в одном ДТП и тут же погибла в другом

В Башкирии пассажирка автомобиля выжила при столкновении, но была сбита и погибла, когда вышла из машины. Об этом сообщает «Башинформ».

Фото: ГИБДД Башкирии / UFA1.RU ГИБДД Башкирии / UFA1.RU

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали, что, согласно предварительной информации, вчера вечером на 142-м километре автодороги Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114.

Пассажирка «Митсубиси» покинула автомобиль, чтобы оценить последствия аварии, и была сбита «Киа Рио». После этого последняя машина столкнулась с «Ладой Вестой». Сбитая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в Москве столкнулись внедорожники «Ауди» и «Ниссан», один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них, мужчина, скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.