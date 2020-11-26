Россиянка чудом выжила в одном ДТП и тут же погибла в другом

Пассажирка «Митсубиси» покинула автомобиль, чтобы оценить последствия аварии, и была сбита «Киа Рио». После этого последняя машина столкнулась с «Ладой Вестой». Сбитая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в Москве столкнулись внедорожники «Ауди» и «Ниссан», один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них, мужчина, скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.
В середине ноября на автодороге «Белгород — Павловск» в районе села Малобыкова Красногвардейского района Белгородской области 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 с прицепом не учел погодные условия и скорость движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу», который двигался во встречном направлении. В результате аварии погибли три человека — водитель ВАЗ и его 39- и 41-летний пассажиры. 34-летний пассажир российского автомобиля пострадал и был госпитализирован.