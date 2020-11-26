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Девять человек пострадали в столкновении автобусов в Анапе 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Девять человек пострадали в ходе столкновения двух автобусов в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что около 12:00 поступило сообщение об аварии в результате столкновения автобусов ПАЗ и Isuzu.

"В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города Анапы", — сообщили в управлении МВД.

В ведомстве добавили, что в связи с инцидентом была инициирована проверка. По предварительным данным, автобус ПАЗ выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.
Ранее в Иркутской области перевернулся автобус с рабочими. Инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате этого транспортное средство съехало на обочину.
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ДТП , Видео , Isuzu , МВД , ИТАР-ТАСС
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