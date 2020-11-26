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Трагедия в Анапе: россияне доставлены в реанимацию 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
Трагедия в Анапе: россияне доставлены в реанимацию
Фото: ТАСС
После столкновения двух автобусов в Анапе в больницу доставлены девять человек, двое из них находятся в реанимации. Об этом пишет ТАСС.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю изданию пояснили, что ДТП автобусов ПАЗ и Isuzu произошло около 12.00.

«В результате оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы», — сообщили в ведомстве, уточнив, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Двое из девяти получивших травмы во время ДТП находятся в реанимации, заявил источник в экстренных службах региона.
В полиции также сообщили, что, по предварительным данным, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Isuzu.
Как сообщал «Рамблер», ранее три человека погибли в результате столкновения «Тойоты Спринтер» с погрузчиком на спуске с Дрокинской горы в Емельяновском районе Красноярского края.
Еще 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса неподалеку от поселка Циммермановка Ульчского района Хабаровского края.
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