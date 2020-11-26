Автобус с российскими школьниками перевернулся

Школьный автобус с девятью учащимися 2-11 классов съехал в кювет и завалился на бок в Чувашии, никто из учащихся не пострадал, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, около 15 часов 50 минут около деревни Пизенеры Аликовского района водитель школьного автобуса Таутовской средней образовательной школы имени Б. С. Маркова не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок. В момент ДТП в салоне автобуса находилось девять учащихся 2-11 классов, никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, следствие организовало доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.