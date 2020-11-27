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Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
ДТП в Краснодарском крае: погибли шесть человек
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Шесть человек погибли в результате столкновения Газели и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 5-м км автодороги Выселки — Кирпильская. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, ещё четверо доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.
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