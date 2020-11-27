ДТП с КамАЗом: пять человек погибли на месте 

В Краснодарском крае пять человек погибли и еще пять госпитализированы с серьезными травмами в результате автомобильной аварии, сообщает РИА Новости. На загородной трассе столкнулись пассажирская «Газель» и «КамАЗ».

Трагедия произошла рано утром на дороге «Выселки — Усть-Лабинск» недалеко от хутора Бейсужок Второй. По данным Telegram-канала Mash, водитель пассажирской «Газели» решил развернуться. Маневр слишком поздно заметил камазист. Он попытался затормозить, но остановить грузовик уже не смог. Многотонная машина на большой скорости врезалась в микроавтобус.

На фотографиях с места происшествия, которые публиковал канал РЕН ТВ, видно, что удар пришелся в левый бок «Газели». Кузов микроавтобуса сильно деформирован, под днищем видна большая лужа технической жидкости. «КамАЗ» получил гораздо менее серьезные повреждения: у него разбиты фары и передний бампер.

Информация о количестве погибших в ДТП рознится. Так, РИА Новости сообщают, что в результате аварии скончались пять человек и пятеро были доставлены в больницу. Telegram-канал Mash настаивает, что погибли шесть человек и четверо были госпитализированы.

В конце июля, как сообщал «Рамблер», в Крыму недалеко от поселка Русковка Белогорского района в ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек. Минивэн на большой скорости съехал с дороги на обочину, где в это время стоял грузовик. Автоинспекторы выяснили, что трагедия произошли из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.