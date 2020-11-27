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Число погибших в аварии на Кубани увеличилось до шести 

Газета.Ru 2 часа назад
Число погибших в ДТП на Кубани увеличилось до шести
Фото: Газета.Ru
В аварии с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли шесть человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На 5-м км автодороги "Выселки — Кирпильская" водитель микроавтобуса "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ", — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных травм на месте кончались шесть человек, еще четверо были госпитализированы. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее источник сообщал о пяти погибших и пяти пострадавших.
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