Число погибших в ДТП на Кубани увеличилось до шести

В аварии с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли шесть человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На 5-м км автодороги "Выселки — Кирпильская" водитель микроавтобуса "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ", — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных травм на месте кончались шесть человек, еще четверо были госпитализированы. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее источник сообщал о пяти погибших и пяти пострадавших.