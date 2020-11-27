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Водитель такси погиб в ДТП с тремя машинами на шоссе Энтузиастов в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Водитель такси погиб в ДТП с тремя машинами в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Водитель такси скончался на месте после столкновения с двумя иномарками на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице в пятницу, 27 ноября.
55-летний таксист был за рулем иномарки Kia Rio. В один момент машина столкнулась с автомобилем марки BMW, которая врезалась в другую иномарку — Hyundai.

— После чего указанная а/м «Киа Рио» произвела наезд на бордюрный камень и выехала на газон с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП Г. (водитель такси — «ВМ») от полученных травм скончался на месте, — уточнили в пресс-службе столичного главка.

Водители двух других иномарок не пострадали.
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