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«Людей везли как груз!»: глава Краснодарского края о ДТП с 6 погибшими 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Шесть трупов: «Людей везли как груз!»
Фото: © ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что "Газель", которая сегодня утром столкнулась с "КамАЗом", в результате чего погибло шесть человек, не предназначалась для перевозки пассажиров. Об этом он написал в Telegram. Он отметил, что так людей возили на работу.

"Газель" была не предназначена для перевозки пассажиров. Вместо кресел — деревянные лавки вдоль бортов. Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо", — подчеркнул Кондратьев.

Он обратился к водителям с просьбой быть максимально аккуратными на дорогах в связи с ухудшением погоды.

"В некоторых районах края уже выпал снег, по утрам туман и гололедица. Прошу водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем", — подытожил Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 27 ноября около 8:30 утра в Выселовском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа". В результате столкновения погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы.
По словам главы края, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар, если будет такая необходимость.
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