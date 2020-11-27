Шесть трупов: «Людей везли как груз!»

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что "Газель", которая сегодня утром столкнулась с "КамАЗом", в результате чего погибло шесть человек, не предназначалась для перевозки пассажиров. Об этом он написал в Telegram. Он отметил, что так людей возили на работу.

"Газель" была не предназначена для перевозки пассажиров. Вместо кресел — деревянные лавки вдоль бортов. Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо", — подчеркнул Кондратьев.

Он обратился к водителям с просьбой быть максимально аккуратными на дорогах в связи с ухудшением погоды.

"В некоторых районах края уже выпал снег, по утрам туман и гололедица. Прошу водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем", — подытожил Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 27 ноября около 8:30 утра в Выселовском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа". В результате столкновения погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы.

По словам главы края, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар, если будет такая необходимость.