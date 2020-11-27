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На Кубани Lada столкнулась с товарным поездом 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
На Кубани Lada столкнулась с товарным поездом
Фото: РИА Новости
Товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в пятницу, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"На железнодорожном переезде Lada Priora столкнулась с товарным поездом. Причина ДТП пока непонятна, светофор на переезде работал. По имеющимся на данный момент данным, четверо погибших", — сказал собеседник.

Он уточнил, что погибли водитель и три пассажира автомобиля. На месте работают спасатели, им предстоит деблокировать тела двух погибших.
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