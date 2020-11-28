Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть 

В соцсетях опубликовали видео столкновения автомобиля с грузовым поездом на Кубани. ДТП произошло накануне в Усть-Лабинске и унесло жизни четырех человек. Об этом сообщает портал «Россия. Кубань».
На кадрах видно, что водитель не затормозил, приближаясь к переезду, и не сбросил скорость. Очевидно, он надеялся проскочить перед носом у товарняка.
Видео с последствиями ДТП также опубликовали телеграм-каналы.
Страшная авария произошла в пятницу вечером.
«В вечернее время 27 ноября 2020 года, на регулируемом железнодорожном переезде в г. Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли», — сообщают следователи.
По факту ДТП началась доследственная проверка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Нижегородской области столкнулись поезд и легковой автомобиль.