Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть 

В соцсетях опубликовали видео столкновения автомобиля с грузовым поездом на Кубани. ДТП произошло накануне в Усть-Лабинске и унесло жизни четырех человек. Об этом сообщает портал «Россия. Кубань».

На кадрах видно, что водитель не затормозил, приближаясь к переезду, и не сбросил скорость. Очевидно, он надеялся проскочить перед носом у товарняка.

Видео с последствиями ДТП также опубликовали телеграм-каналы.

Страшная авария произошла в пятницу вечером.

«В вечернее время 27 ноября 2020 года, на регулируемом железнодорожном переезде в г. Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли», — сообщают следователи.

По факту ДТП началась доследственная проверка.