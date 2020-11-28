Автомобиль влетел в толпу на остановке в Челябинске 

В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и врезался в группу людей, стоящих на остановке. Авария произошла в Тракторозаводском районе около 12.40.

О погибших и пострадавших пока неизвестно. Об инциденте сообщает сайт «Первый областной» со ссылкой на очевидцев.

«Авария на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Раздался ужасный грохот, потом я повернулась и увидела, что машина влетела прямо в людей, стоящих на остановке. Снёс ограждение», — рассказала свидетель Марина.

По ее словам, не исключено, что есть пострадавшие. Одна женщина очень сильно кричала. У места ДТП собрались автомобили скорой помощи.