Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶

Автомобиль влетел в толпу на остановке в Челябинске 

Майк Габриелян 3 часа назад
Автомобиль влетел в толпу на остановке в Челябинске
Фото: ТК RT на русском
В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и врезался в группу людей, стоящих на остановке. Авария произошла в Тракторозаводском районе около 12.40.
О погибших и пострадавших пока неизвестно. Об инциденте сообщает сайт «Первый областной» со ссылкой на очевидцев.

«Авария на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Раздался ужасный грохот, потом я повернулась и увидела, что машина влетела прямо в людей, стоящих на остановке. Снёс ограждение», — рассказала свидетель Марина.

По ее словам, не исключено, что есть пострадавшие. Одна женщина очень сильно кричала. У места ДТП собрались автомобили скорой помощи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Калининградом внедорожник въехал в толпу.
Видео дня. В Москве наблюдается повышенный спрос на услуги такси из-за черной пятницы
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение