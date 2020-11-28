Машина с полицейскими влетела в КамАЗ

Во Владимирской области «Мазда-3» с тремя полицейскими на полной скорости влетела в КамАЗ.

В иномарке находились трое полицейских, они погибли. Смертельное ДТП произошло в городе Камешково. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков.

«25-летний водитель легкового автомобиля «Мазда-3» совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом «КамАЗ» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 г.р. и 1985 г.р. Водитель большегруза не пострадал», — заявил Новиков.

Погибшие мужчины были сотрудниками отдела полиции Камешковского района. В момент ДТП они не были на службе. «Мазда» принадлежала одному из погибших.

Пока непонятно, почему водитель не увидел грузовик. В УГИБДД начали служебную проверку. В соцсетях тем временем появилось видео смертельного ДТП с полицейскими.