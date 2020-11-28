БТР раздавил мужчину под Петербургом

На Гатчинском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга днем в субботу, 28 ноября, в результате наезда бронетранспортера погиб человек. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) не имеют отношения к этому ДТП, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

По его данным, 38-летний погибший был реконструктором, а инцидент произошел в том месте, где постоянно проходят фестивали военно-исторической реконструкции. В то же время на сегодня никаких мероприятий официально не анонсировалось.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что военная техника и личный состав округа не имеют отношения к случившемуся.

Напомним, это уже не первый инцидент с реконструкторами и военной техникой. Однако в предыдущий раз трагедии, по счастливой случайности, не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года на территории парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе на броне советского танка Т-60 за 300 рублей катали всех желающих в рамках военно-патриотического фестиваля. Во время одного из таких заездов 29 апреля с танка упали три человека, в том числе двое детей. Молодой человек попал под гусеницу танка и получил переломы и травмы. Дети сумели увернуться и серьезно не пострадали.

К уголовной ответственности был привлечен организатор аттракциона, учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павел Бараненко. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ему грозило до двух лет лишения свободы.

В ходе судебного процесса потерпевшие просили прекратить уголовное преследование подсудимого в связи с примирением сторон. Они сообщили суду, что ущерб со стороны Бараненко полностью возмещен. Районный суд прекратил дело и освободил Бараненко от уголовной ответственности. Также суд постановил вернуть макет танка Т-60 организации «Красная звезда»,.