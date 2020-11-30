«Уже мешок для трупа достали, а он зашевелился»

На приморских дорогах, несмотря на уменьшение гололёдных явлений, по-прежнему наблюдается повышенная аварийность. Так, в редакцию ИА DEITA.RU очевидцы сообщили о ДТП с участием автомобилей «Toyota Crown» и «Honda Insight».

Авария произошла на трассе Большой Камень — Артём, в районе села Петровка. Водитель «Тойоты» вылетел на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с «Хондой». Несмотря на то, что оба автомобиля оказались сильно деформированы при ударе, погибших при аварии нет.

Гораздо более серьёзное ДТП произошло в Находке, в районе рынка Балкия. Свидетели рассказали редакции, что утром 30 ноября горожане обнаружили на трассе смятую практически «в лепёшку» «Toyota Crown», на месте аварии были запчасти и от другого автомобиля. Водитель «Крауна», тем не менее, выжил, но находится в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, экстренные службы уже приготовили мешок для трупа, но парень пошевелился.

Пока неизвестно, каким образом произошла столь серьёзная авария и что произошло со вторым участником ДТП.