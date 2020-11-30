В Москве один человек погиб в ДТП с фурой

Легковой автомобиль врезался в фуру, которая была припаркована на обочине Симферопольского шоссе в столице. В результате аварии произошел разлив топлива. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что в результате ДТП пассажиры автомобиля Опель «Астра» оказались зажаты, полосы движения перекрыли.

На место происшествия выслали сотрудников Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, а также дежурную смену спасателей Московского авиационного центра и ПСО 309 Пожарно-спасательного центра. По прибытии специалисты приступили к деблокации пострадавших и смытию топлива с асфальта, оцепили место аварии.

Благодаря действиям спасателей, последствия ДТП были устранены, а движение восстановлено.