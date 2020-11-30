Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Автомобиль с водителем провалился во внезапно образовавшуюся воронку 

Lenta.ru 2 часа назад
Автомобиль с водителем провалился в карстовую воронку
Фото: SA Police
Автомобиль с водителем внутри провалился во внезапно образовавшуюся карстовую воронку в пригороде австралийского города Аделаида. Об этом сообщает Yahoo News.
В ночь на воскресенье, 29 ноября, автомобиль Toyota Camry с 21-летним водителем провалился в образовавшуюся на дороге карстовую воронку.
Прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство наполовину погруженным в большую дыру, затопленную водой и грязью.
Улицу перекрыли, и полицейские вызвали на помощь сотрудников Водоканала. Позже сотрудники правоохранительных органов опубликовали в Facebook фотографии полузатопленного автомобиля.
Машину извлекли из воронки и отбуксировали с места происшествия. Водитель не пострадал.
На время восстановительных работ более 30 домов остались без водоснабжения. Возобновлено ли движение по улице после происшествия, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Наньин, Гуанси-Чжуанский автономный район, прохожих поглотила неожиданно появившаяся на дороге яма. Дыра диаметром три метра и глубиной метр, предположительно, образовалась из-за утечки воды из подземной дренажной системы.
Видео дня. Водительские права иностранцев хотят аннулировать
Последние новости
Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров» Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров»
Комментарии
ДТП , Toyota , Toyota Camry , Yahoo , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение