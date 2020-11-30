На Урале грузовик порвал газопровод 

"Из сообщения следовало, что инцидент произошел на проезжей части по улице Дзержинского, 37, где поврежден газопровод. На место происшествия в экстренном порядке выехали все экстренные службы города… Как выяснили представители МВД, у грузового автомобиля при движении поднялся кузов, в результате чего он задел газопровод. От мощного удара газовую трубу порвало на две части, одна из них повисла на грузовике. В результате столкновения вспыхнул пожар, произошло воспламенение, но огнеборцы прибыли оперативно и огонь ликвидировали быстро", — сказал Горелых.