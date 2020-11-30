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На Урале грузовик порвал газопровод 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
На Урале грузовик порвал газопровод
Фото: РИА Новости
Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Сообщение о происшествии поступило в 19.15 (17.15 мск).

"Из сообщения следовало, что инцидент произошел на проезжей части по улице Дзержинского, 37, где поврежден газопровод. На место происшествия в экстренном порядке выехали все экстренные службы города… Как выяснили представители МВД, у грузового автомобиля при движении поднялся кузов, в результате чего он задел газопровод. От мощного удара газовую трубу порвало на две части, одна из них повисла на грузовике. В результате столкновения вспыхнул пожар, произошло воспламенение, но огнеборцы прибыли оперативно и огонь ликвидировали быстро", — сказал Горелых.

В результате этого ЧП без отопления остался 25-й квартал города.

"Эта газовая труба снабжала котельную, а котельная, в свою очередь, обеспечивала теплом 25-й квартал. В этом квартале находился детский сад, школа, дом престарелых "Надежда". Без отопления остались 52 жилых дома, из них 20 двухэтажных и шесть трехэтажных, с населением 400 человек, из них 102 ребенка. Движение в месте, где случилась авария, сотрудниками ГИБДД перекрыто и осуществляется в объезд", — отметил глава пресс-службы.

По его словам, в настоящее время принимаются меры для ликвидации аварии и восстановления газоснабжения котельной. Сотрудники ГИБДД личность водителя установили. Это житель Ашинского района Челябинской области 1980 года рождения, проживающий в настоящее время в Верхней Туре. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции. По факту инцидента проводится проверка.
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ДТП , Валерий Горелых , ГИБДД , МВД
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