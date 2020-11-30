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В Подмосковье легковушка столкнулась с двумя грузовиками 

ТАСС 56 минут назад
Легковушка столкнулась с грузовиками в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Водитель легковушки погиб, выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с двумя грузовиками и иномаркой на Можайском шоссе в Подмосковье, также пострадал ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 20:05 на 69-м километре автодороги А-100 (Можайское шоссе) водитель легкового автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя грузовиками Volvo и Ford и легковой автомашиной Nissan", — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии водитель Ford погиб. Также в салоне находился пятилетний ребенок, он госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.
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ДТП , Volvo , Nissan , ГИБДД , Ford
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