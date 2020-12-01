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Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова 

РИА Новости 5 часов назад
Пашаев: «Ефремов готов любой труп перешагнуть ради свободы»
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы.
Так юрист прокомментировал письмо актера родственникам погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова.

"Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", — заявил Пашаев.

Он также отметил, что публичные люди готовы другого в "любую минуту сдать с потрохами".

"Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал", — рассказал юрист, отметив, что его даже лишили статуса адвоката.

Также Пашаев опроверг слова актера о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.

"Врет как Троцкий просто. Он сам злился, что что это за клоунада, что за потерпевшие", — подчеркнул экс-адвокат.

Ранее стало известно, что Ефремов написал письмо вдове Захарова, в котором он просит прощение за себя и за своего бывшего защитника.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Он за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Лада". Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ефремова перевели в исправительную колонию №4 в Белгородской области.
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ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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