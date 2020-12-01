Пашаев: «Ефремов готов любой труп перешагнуть ради свободы»

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы.

Так юрист прокомментировал письмо актера родственникам погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова

"Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", — заявил Пашаев.

Он также отметил, что публичные люди готовы другого в "любую минуту сдать с потрохами".

"Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал", — рассказал юрист, отметив, что его даже лишили статуса адвоката.

Также Пашаев опроверг слова актера о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.

"Врет как Троцкий просто. Он сам злился, что что это за клоунада, что за потерпевшие", — подчеркнул экс-адвокат.

Ранее стало известно, что Ефремов написал письмо вдове Захарова, в котором он просит прощение за себя и за своего бывшего защитника.