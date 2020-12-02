В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка 

"Установлено, что 43-летний мужчина за рулем автомашины Toyota Corolla Fielder, … не справившись с управлением, осуществил съезд с дороги, после чего въехал на территорию частного дома. Транспортное средство совершило наезд на 73-летнюю женщину, которая в момент ДТП находилась на крыльце", — говорится в сообщении.