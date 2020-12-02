В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка 

Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ.
ДТП произошло в районе автодороги Осиновка — Рудная пристань.
"Установлено, что 43-летний мужчина за рулем автомашины Toyota Corolla Fielder, … не справившись с управлением, осуществил съезд с дороги, после чего въехал на территорию частного дома. Транспортное средство совершило наезд на 73-летнюю женщину, которая в момент ДТП находилась на крыльце", — говорится в сообщении.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios.
"Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", — отмечает полиция.
Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.