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В Симферополе девушка на Mercedes разбила сразу три автомобиля 

РИА Новости Крым 1 час назад
Автоледи устроила крупное ДТП в Крыму
Фото: паблик ВК Автопартнер Крым Севастополь
Поздно ночью 1 декабря в Симферополе девушка на дорогостоящем Mercedes E200 устроила ДТП, разбив не только свой, но и два чужих автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным УГИБДД, девушка ехала по улице Киевской со стороны Куйбышевского кольца в сторону гостиницы "Москва". В районе дома №30 она врезалась в стоявший у обочины автомобиль Great Wall, после чего отлетела в ехавший в попутном направлении Chevrolet Lacetti. В результате ДТП пострадал водитель последнего автомобиля.
В Симферополе девушка на Mercedes разбила сразу три автомобиля Как ранее сообщал РИА Новости Крым, накануне под Симферополем в районе селе Богдановка произошло столкновение трех автомобилей, в котором погиб один человек. По данным ГИБДД водитель автомобиля Газель не пропустил на регулируемом перекрестке автомобиль Opel Vectra, тот от удара отлетел в автомобиль Skoda, после чего выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Погиб водитель последнего авто.
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ДТП , Chevrolet , Opel Vectra , Skoda , Opel , Chevrolet Lacetti
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