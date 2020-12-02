Автоледи устроила крупное ДТП в Крыму

Поздно ночью 1 декабря в Симферополе девушка на дорогостоящем Mercedes E200 устроила ДТП, разбив не только свой, но и два чужих автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным УГИБДД, девушка ехала по улице Киевской со стороны Куйбышевского кольца в сторону гостиницы "Москва". В районе дома №30 она врезалась в стоявший у обочины автомобиль Great Wall, после чего отлетела в ехавший в попутном направлении Chevrolet Lacetti. В результате ДТП пострадал водитель последнего автомобиля.