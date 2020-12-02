Автоледи устроила крупное ДТП в Крыму

Жительница Симферополя поочередно врезалась в два автомобиля, травмировав водителя одного из них, сообщает РИА Новости Крым. Все три машины получили серьезные повреждения.

Инцидент произошел ночью 1 декабря. Автоледи за рулем недешевого Mercedes E200 ехала по улице Киевской в направлении гостиницы «Москва». В пути женщина потеряла управление, на большой скорости врезалась сначала в стоявший у обочины китайский внедорожник Great Wall. После этого Mercedes отбросило на середину проезжей части, где иномарка протаранила еще Chevrolet Lacetti. В результате пострадал водитель последнего авто.

В конце июля, как сообщал «Рамблер», в Крыму недалеко от поселка Русковка Белогорского района в ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек. Минивэн на большой скорости съехал с дороги на обочину, где в это время стоял грузовик. Автоинспекторы выяснили, что трагедия произошли из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Похожая авария произошла недавно в Краснодарском крае. Трагедия разыгралась рано утром на дороге «Выселки — Усть-Лабинск» недалеко от хутора Бейсужок Второй. Водитель пассажирской «Газели» решил развернуться. Маневр слишком поздно заметил камазист. Он попытался затормозить, но остановить грузовик уже не смог. Многотонная машина на большой скорости врезалась в микроавтобус. В результате аварии скончались пять человек и пятеро были доставлены в больницу.