Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Видео: любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины 

Российская Газета 4 часа назад
Беги, пешеход… Беги и оглядывайся!
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Бег, как известно, продлевает жизнь — укрепляет сердце и сосуды, сжигает лишние калории и улучшает самочувствие, нормализует давление и дает тонус мышцам, стабилизирует нервную систему и т. д. и т. п. Но все эти несомненные плюс — ерунда по сравнению с тем, что бег просто спасает жизнь, если в нужное время и в нужном месте не идти вразвалочку, а бежать, как герой этого ролика.
Видео снято в белорусском Бобруйске, видимо, где-то на окраине города. Невзирая на мерзкую погоду и повсеместные лужи, любитель джоггинга бежит легкой трусцой по тротуару и пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. И не видит, что черный кроссовер за его спиной неудачно маневрирует и переворачивается. И, кувыркаясь, летит на пешехода.
Разминулись они, двигающийся спокойной трусцой бегун и летящая кувырком машина, в каком-то полуметре. Кроссовер, шлепнувшись в лужу, окатил пешехода ледяной водой и лишь в этот момент мужчина понял, какая опасность грозила ему со спины. Обернулся и схватился в ужасе за голову.
Судя по этому жесту, спортсмен совершал пробежку в наушниках и вообще не слышал визга тормозов и скрежета металла об асфальт. Похоже, в следующий раз он будет бежать, внимательнее оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в самые далекие звуки на дороге.
Видео дня. Вступил в силу запрет на использование летних шин в зимнее время
Российская Газета: последние новости
Во Владивостоке вновь отложили открытие моста на остров Русский Во Владивостоке вновь отложили открытие моста на остров Русский Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин Проверять безопасность автобусных перевозок будут с помощью тахографов и ГЛОНАСС Проверять безопасность автобусных перевозок будут с помощью тахографов и ГЛОНАСС
Комментарии
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение