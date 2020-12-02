Беги, пешеход… Беги и оглядывайся!

Бег, как известно, продлевает жизнь — укрепляет сердце и сосуды, сжигает лишние калории и улучшает самочувствие, нормализует давление и дает тонус мышцам, стабилизирует нервную систему и т. д. и т. п. Но все эти несомненные плюс — ерунда по сравнению с тем, что бег просто спасает жизнь, если в нужное время и в нужном месте не идти вразвалочку, а бежать, как герой этого ролика.

Видео снято в белорусском Бобруйске, видимо, где-то на окраине города. Невзирая на мерзкую погоду и повсеместные лужи, любитель джоггинга бежит легкой трусцой по тротуару и пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. И не видит, что черный кроссовер за его спиной неудачно маневрирует и переворачивается. И, кувыркаясь, летит на пешехода.

Разминулись они, двигающийся спокойной трусцой бегун и летящая кувырком машина, в каком-то полуметре. Кроссовер, шлепнувшись в лужу, окатил пешехода ледяной водой и лишь в этот момент мужчина понял, какая опасность грозила ему со спины. Обернулся и схватился в ужасе за голову.

Судя по этому жесту, спортсмен совершал пробежку в наушниках и вообще не слышал визга тормозов и скрежета металла об асфальт. Похоже, в следующий раз он будет бежать, внимательнее оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в самые далекие звуки на дороге.