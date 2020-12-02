Авария со скорой произошла в Подмосковье

Авария с участием скорой помощи случилась на Фрязевском шоссе на 107–112 километре в Московской области. В результате ДТП носилки с пациентом вылетели на дорогу.
Отмечается, что скорая столкнулась с машиной, которая не пропустила ее, когда она двигалась с включенными мигалками.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в результате аварии пострадал один человек — пациент скорой, передает портал «360».
Ранее сообщалось, что тринадцать автомобилей столкнулись на шоссе в Подмосковье. Уточняется, что ДТП произошло в 07:40 в районе съезда на Новорязанскую трассу.