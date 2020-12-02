Авария со скорой произошла в Подмосковье

Авария с участием скорой помощи случилась на Фрязевском шоссе на 107–112 километре в Московской области. В результате ДТП носилки с пациентом вылетели на дорогу.

Отмечается, что скорая столкнулась с машиной, которая не пропустила ее, когда она двигалась с включенными мигалками.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в результате аварии пострадал один человек — пациент скорой, передает портал « 360 ».