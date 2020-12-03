Автобус со школьниками попал в ДТП на Кубани

Микроавтобус "Газель" со школьниками в салоне столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае, в результате чего пострадали шесть человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, инцидент произошел в Абинском районе. В пресс-службе рассказали, что "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту.

Как сообщил агентству источник в оперативных службах региона, шесть человек были доставлены для осмотра в медицинские учреждения, среди них имеются несовершеннолетние.