Автомобиль влетел в остановку с людьми

Во Владивостоке автомобиль влетел в автобусную остановку, на которой в это время находились люди. В результате серьезно пострадали два человека, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД , инцидент произошел на улице Героев-Тихоокеанцев. Водитель автомобиля Subaru Legacy ехал с Окатовой в сторону Катерной. В какой-то момент рулевой не справился с управлением и вылетел на остановку, где в тот момент были люди.

В результате машина сбила двух женщин 39 и 44 лет.

«В крайне тяжелом состоянии они были доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Находившийся за рулем 31-летний мужчина был трезв. Однако за последний год он не раз привлекался за превышение скорости. Стаж вождения на момент ДТП составляет 13 лет.