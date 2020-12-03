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«В крайне тяжелом состоянии»: автомобиль влетел в остановку с людьми 

Primpress 1 час назад
Автомобиль влетел в остановку с людьми
Фото: PRIMPRESS - Новости Приморья
Во Владивостоке автомобиль влетел в автобусную остановку, на которой в это время находились люди. В результате серьезно пострадали два человека, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, инцидент произошел на улице Героев-Тихоокеанцев. Водитель автомобиля Subaru Legacy ехал с Окатовой в сторону Катерной. В какой-то момент рулевой не справился с управлением и вылетел на остановку, где в тот момент были люди.
В результате машина сбила двух женщин 39 и 44 лет.

«В крайне тяжелом состоянии они были доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Находившийся за рулем 31-летний мужчина был трезв. Однако за последний год он не раз привлекался за превышение скорости. Стаж вождения на момент ДТП составляет 13 лет.
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ДТП , Subaru , Subaru Legacy , ГИБДД
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