Пьяный водитель снес ворота церкви в центре Москвы

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Пьяный водитель врезался в ворота церкви Иоанна Предтечи в Большом трехгорном переулке в столице.

Отмечается, что перед инцидентом мужчина некоторое время ходил возле церкви и вел себя неадекватно, потом он сел в автомобиль и снес ворота храма.