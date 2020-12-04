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Самолет столкнулся с машиной после экстренной посадки в США 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Экстренная посадка: самолет столкнулся с машиной
Фото: Газета.Ru
Самолет Bellanca Viking произвел экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с машиной.
Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в среду вечером, 2 декабря, на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.
Отмечается, что по предварительным данным у одномоторного самолета отказал двигатель. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия. В результате случившегося никто не пострадал. Движение на автомагистрали было временно нарушено.
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