Экстренная посадка: самолет столкнулся с машиной

Самолет Bellanca Viking произвел экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с машиной.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в среду вечером, 2 декабря, на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.

Отмечается, что по предварительным данным у одномоторного самолета отказал двигатель. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия. В результате случившегося никто не пострадал. Движение на автомагистрали было временно нарушено.