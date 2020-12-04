Москвич протаранил ворота храма из-за конфликта со священником 

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, который на легковой машине въехал в запертые ворота храма Иоанна Предтечи, сообщает ТАСС. По данным СМИ, перед ДТП автомобилист напал повздорил со священником.

В пресс-службе Росгвардии по Москве сообщили, что вечером 3 декабря на пульт дежурного поступила информация об инциденте в храме. Выяснилось, что кнопку экстренного вызова нажал один из церковных работников после того, как в ворота храма врезался автомобиль. Правоохранители на месте происшествия задержали 45-летнего водителя, который едва стоял на ногах, а от него исходил стойкий запах алкоголя. Оказалось, что нарушителя ранее не раз лишали прав, в том числе и за не трезвое вождение.

«Царьград» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что у ДТП была предыстория. Нетрезвый автомобилист сначала зашел в храм, где повел себя неадекватно: он якобы начал громко кричать. Один из священников подошел успокоить буяна, но диалога не получилось. Дебошир напал на оппонента, ударив его несколько раз по лицу. После этого мужчина выбежал на улицу, сел за руль Opel Astra и, разогнавшись, въехал в закрытые ворота храма. Нарушителя передали полицейским. Экспертиза подтвердила его алкогольное опьянение. По данным журналистов, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.