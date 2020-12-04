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В Сочи пенсионер сбил четырёх человек возле кладбища 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
В Сочи пенсионер на внедорожнике сбил четырех человек
Фото: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
В Лазаревском районе Сочи пожилой водитель «Chevrolet Niva» сбил четырёх женщин в посёлке Верхнее Буу на улице Октемберянская, возле кладбища.
Трагедия произошла третьего декабря, одна из пострадавших скончалась. В краевом УГИБДД ГУ МВД уточнили, что 78-летний водитель не справился с управлением и сбил четырех женщин-пешеходов 1952, 1975, 1974, 1986 годов рождения.
По информации правоохранителей, пострадавшие двигались по проезжей части. 68-летняя женщина умерла на месте, остальных трёх отправили на амбулаторное лечение. Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибло более пяти человек.
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ДТП , Chevrolet , Chevrolet Niva , ГИБДД , газета "Аргументы недели"
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