В Сочи пенсионер на внедорожнике сбил четырех человек

В Лазаревском районе Сочи пожилой водитель « Chevrolet Niva» сбил четырёх женщин в посёлке Верхнее Буу на улице Октемберянская, возле кладбища.

Трагедия произошла третьего декабря, одна из пострадавших скончалась. В краевом УГИБДД ГУ МВД уточнили, что 78-летний водитель не справился с управлением и сбил четырех женщин-пешеходов 1952, 1975, 1974, 1986 годов рождения.

По информации правоохранителей, пострадавшие двигались по проезжей части. 68-летняя женщина умерла на месте, остальных трёх отправили на амбулаторное лечение. Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибло более пяти человек.