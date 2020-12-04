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Автобус и легковушка столкнулись на ЦКАД 

РИАМО 1 час назад
Автобус и легковушка столкнулись на ЦКАД
Фото: сайт Главного управления дорожного хозяйства Московской области
На Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье автобус для перевозки рабочих столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 39-м километре ЦКАД произошло столкновение автобуса для перевозки рабочих с легковушкой Volvo. Автобус в этот момент был без пассажиров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкновение легкое, пострадавших нет.
Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что погибших в ДТП на подмосковных дорогах за 11 месяцев 2020 года снизилось на 9%.
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ДТП , Volvo , Минтранс РФ , МВД , РИАМО
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