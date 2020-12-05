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14 человек погибли при падении автобуса с моста в Бразилии 

ИА Regnum 17 минут назад
ЧП с автобусом в Латинской Америке: Есть жертвы
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус упал с моста высотой 15 метров в штате Минас-Жераис на юго-востоке Бразилии, сообщает пресс-служба местной полиции.
Сообщается, что ДТП произошло на 350-м километре шоссе BR-381 в 114-ти километрах от города Белу-Оризонти. По предварительной версии, водитель автобуса совершил поворот, чтобы избежать лобового столкновения с грузовиком, однако не справился с управлением и допустил падение автобуса с моста. По данным телеканала Globo, водитель успел выпрыгнуть из транспортного средства перед падением.
В результате аварии погибли 14 человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Бразилии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Сан-Паулу. В результате ДТП погиб 41 человек, еще 11 получили травмы.
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