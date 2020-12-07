Осторожно, мошенники: «Будем полюбовно договариваться или как?»

«Звонок с неизвестного номера, тональность довольно агрессивная. Сказали: ну что, будем полюбовно договариваться или как? Вы там-то, рядом с моим домом, сбили человека 1 декабря, звонок утром 3-го. Я говорю, что ничего не понимаю, никого я не сбивал. Они говорят: ну, у вас же машина такая-то, стоит там-то? Я говорю: да. Они говорят: ну все, спускайтесь, будем договариваться. Я, естественно, отказался куда-либо спускаться, позвонил в полицию, проверил по Google местонахождение, я вообще из дома не выходил в тот день даже. Сходил, посмотрел на машину, что на ней действительно нет никаких следов, она немытая, но ничего нет, вообще. Приехала полиция очень быстро, дали мне бланки протоколов, я их заполнил. Я говорю: давайте покажу вам машину. Они говорят: да нет, не пойдем мы смотреть твою машину, и так все понятно, ты не первый и, наверное, не последний».
«Когда человек, допустим, едет в сторону торгового центра, там паркуется, потом выезжает и далее ему эту видеозапись предъявляют, как основание того, что он, когда выезжал, зацепил машину, стоящую рядом, и вот владелец этой машины совершил подвиг, провел такие мини-следственные действия, нашел видеозапись и теперь хочет сатисфакции. С наездом на человека — это, честно говоря, я в первый раз слышу. Если задеть человека в ходе движения, не заметить это невозможно».
«Ничто не мешает потом найти какого-то человека, который, в общем-то, действительно скажет, что его сбили, уехали, а у него травма. И напишет соответствующее заявление. В рамках рассмотрений наших дел по статье 12.27 КоАП РФ («оставление места ДТП»), это говорит о том, что иногда буквально достаточно слов потерпевшего, и все. На этом все строится. В любом случае, нужно не поддаваться! С ними невозможно бороться, кроме как путем правоохранительных органов, чтоб они отлавливали их и сажали, и привлекали. Звонить в полицию надо. Понятно, что это определенные хлопоты, потому что если полиция приедет, надо будет давать какие-то объяснения, а если они все-таки кого-то найдут, потом, скорее всего, еще раз придется ходить в полицию».