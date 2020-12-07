Осторожно, мошенники: «Будем полюбовно договариваться или как?»

Водителям звонят и заявляют, что пару дней назад их автомобиль сбил человека, и предлагают «решить вопрос» до полиции. При этом особенных способов защититься от таких нападок у водителей нет

Звонок с незнакомого номера жителю Москвы Алексею поступил в 10 утра, 3 декабря. Дескать, сбил кого-то и надо решить вопрос. Последний раз он был за рулем первого числа, поэтому вопросы неизвестного мужчины поставили в тупик еще сильнее, рассказывает москвич Алексей:

«Звонок с неизвестного номера, тональность довольно агрессивная. Сказали: ну что, будем полюбовно договариваться или как? Вы там-то, рядом с моим домом, сбили человека 1 декабря, звонок утром 3-го. Я говорю, что ничего не понимаю, никого я не сбивал. Они говорят: ну, у вас же машина такая-то, стоит там-то? Я говорю: да. Они говорят: ну все, спускайтесь, будем договариваться. Я, естественно, отказался куда-либо спускаться, позвонил в полицию, проверил по Google местонахождение, я вообще из дома не выходил в тот день даже. Сходил, посмотрел на машину, что на ней действительно нет никаких следов, она немытая, но ничего нет, вообще. Приехала полиция очень быстро, дали мне бланки протоколов, я их заполнил. Я говорю: давайте покажу вам машину. Они говорят: да нет, не пойдем мы смотреть твою машину, и так все понятно, ты не первый и, наверное, не последний».

То, что мошенники говорят, что наезд был пару дней назад, неслучайно. Во-первых, видеорегистратор в машине уже скорее всего перезаписал старую часть, во-вторых, не каждый водитель вспомнит, где и как он ездил еще накануне, и может засомневаться: может, и правда кого-то задел и не заметил? Сама разводка такого рода не нова, но временами приобретает интересные формы.

Заявление, что сбил человека, — это все же наглость, говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов . Другое дело, когда говорят, например, что задел чужой автомобиль на стоянке:

«Когда человек, допустим, едет в сторону торгового центра, там паркуется, потом выезжает и далее ему эту видеозапись предъявляют, как основание того, что он, когда выезжал, зацепил машину, стоящую рядом, и вот владелец этой машины совершил подвиг, провел такие мини-следственные действия, нашел видеозапись и теперь хочет сатисфакции. С наездом на человека — это, честно говоря, я в первый раз слышу. Если задеть человека в ходе движения, не заметить это невозможно».

В итоге, чтобы не доводить дело до полиции, решают вопрос «полюбовно». Сумма за царапинку, которая удовлетворит мошенника, составляет 20-30 тысяч рублей. И неважно, что на этой царапинке он может зарабатывать не первый год. Аферисты пользуются несовершенством статьи за оставление места ДТП, говорит юрист коллегии правовой защиты Марат Бикбов. Часто будет достаточно показаний одного липового пострадавшего, чтобы водителя посадили на год или полтора:

«Ничто не мешает потом найти какого-то человека, который, в общем-то, действительно скажет, что его сбили, уехали, а у него травма. И напишет соответствующее заявление. В рамках рассмотрений наших дел по статье 12.27 КоАП РФ («оставление места ДТП»), это говорит о том, что иногда буквально достаточно слов потерпевшего, и все. На этом все строится. В любом случае, нужно не поддаваться! С ними невозможно бороться, кроме как путем правоохранительных органов, чтоб они отлавливали их и сажали, и привлекали. Звонить в полицию надо. Понятно, что это определенные хлопоты, потому что если полиция приедет, надо будет давать какие-то объяснения, а если они все-таки кого-то найдут, потом, скорее всего, еще раз придется ходить в полицию».

В итоге москвич Алексей все сделал правильно — к мошенникам не вышел и сразу позвонил в полицию. Как-то предупредить разводку с липовым ДТП нельзя, разве что купить видеорегистратор с объемом памяти на несколько дней. Но это, увы, довольно дорогостоящая техника.