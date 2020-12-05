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Российский полицейский устроил на трассе ДТП с пятью погибшими 

Lenta.ru и ещё 5 5 декабря 2020
Смертельное ДТП с пятью погибшими произошло на трассе Краснодар — Ейск рядом с хутором Ударный (Краснодарский Край). Об этом в воскресенье, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, рано утром 5 декабря автомобиль ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району региона вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 2110, в котором находился водитель и три женщины. В результате аварии все, кто находился в машинах, погибли на месте.
При этом, как отметили в СКР, после ДТП ВАЗ 21099 столкнулся с еще одним автомобилем — ВАЗ 21104. Его водителя осмотрели медики, угрозы для жизни мужчины нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По данным СКР, устроивший ДТП полицейский в момент аварии не находился при исполнении служебных обязанностей.
28 ноября сообщалось, что трое российских полицейских погибли в ДТП во Владимирской области.
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ДТП , Видео , Аварии на трассах , Авария на трассе Краснодар — Ейск , ВАЗ 21099 , ВАЗ 2110 , Lada , СКР , Lenta.ru
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