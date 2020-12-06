Пассажирский автобус рухнул в овраг в Мексике

В мексиканском штате Чьяпас рейсовый автобус рухнул в овраг. В результате ЧП погибло три человека, еще 16 получили различные травмы.

Как сообщает газета El Universal, причиной катастрофы могло стало то, что водитель превысил скорость и не смог справиться с управлением.

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Нижегородской области машина провалилась под лёд на озере Свято в Навашине. В салоне в этот момент находилось три человека. Один из них смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь. Очевидцы вытащили из-подо льда тело мужчины. Другие подробности случившегося пока не уточняются.