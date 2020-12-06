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Пассажирский автобус сорвался в овраг: много жертв 

Свободная пресса 2 часа назад
Пассажирский автобус рухнул в овраг в Мексике
Фото: Twitter
В мексиканском штате Чьяпас рейсовый автобус рухнул в овраг. В результате ЧП погибло три человека, еще 16 получили различные травмы.
Как сообщает газета El Universal, причиной катастрофы могло стало то, что водитель превысил скорость и не смог справиться с управлением.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Нижегородской области машина провалилась под лёд на озере Свято в Навашине. В салоне в этот момент находилось три человека. Один из них смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь. Очевидцы вытащили из-подо льда тело мужчины. Другие подробности случившегося пока не уточняются.
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