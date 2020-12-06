Подростки погибли в ДТП с табуном лошадей

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На трассе в Башкирии автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с лошадьми, в результате чего трое подростков 16-15 лет скончались, а еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

В ведомстве сообщили, что трагедия случилась в ночь на воскресенье, 6 декабря, рядом с деревней Атавды в Абзелиловском районе.

По данным министерства, группа подростков на автомобиле совершили наезд на табун лошадей.

"Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения (скончался) после приезда медиков", — рассказали в пресс-службе.