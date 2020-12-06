Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Три подростка погибли в ДТП с наездом автомобиля на табун лошадей в Башкирии 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Подростки погибли в ДТП с табуном лошадей
Фото: газета.ру
На трассе в Башкирии автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с лошадьми, в результате чего трое подростков 16-15 лет скончались, а еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
В ведомстве сообщили, что трагедия случилась в ночь на воскресенье, 6 декабря, рядом с деревней Атавды в Абзелиловском районе.
По данным министерства, группа подростков на автомобиле совершили наезд на табун лошадей.

"Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения (скончался) после приезда медиков", — рассказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что двух пострадавших девушек 2004 года рождения с травмами госпитализировали.
Видео дня. "Жизнь в большом городе": автоштрафы
Газета.Ru: последние новости
Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани Самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки в Миннесоте Самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки в Миннесоте В ДТП под Нижним Новгородом один человек погиб и трое пострадали В ДТП под Нижним Новгородом один человек погиб и трое пострадали
ДТП , Daewoo Nexia , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение