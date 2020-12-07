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Россиянин на Mercedes сбил амурскую тигрицу 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин на Mercedes сбил тигрицу
Фото: РИА Новости
Россиянин на машине Mercedes сбил амурскую тигрицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрия Колпака.
По его словам, ДТП произошло в Хабаровском крае. Животное выбежало на дорогу, и автомобилист не смог избежать удара. Он отметил, что при приближении машины тигры часто ложатся на трассу и прижимаются к асфальту, как бы прячась, что приводит к подобным инцидентам.
Ранее в конце октября жители Приморского края попытались продать иностранцу части амурского тигра за 700 тысяч рублей и были задержаны оперативниками. По версии следствия, злоумышленники договорились о сделке еще в сентябре 2020 года. Отмечается, что они хранили останки животного в печи, которая находилась на заброшенной котельной, для дальнейшей передачи покупателю.
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