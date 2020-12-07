Россиянин на Mercedes сбил тигрицу

Россиянин на машине Mercedes сбил амурскую тигрицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрия Колпака.

По его словам, ДТП произошло в Хабаровском крае. Животное выбежало на дорогу, и автомобилист не смог избежать удара. Он отметил, что при приближении машины тигры часто ложатся на трассу и прижимаются к асфальту, как бы прячась, что приводит к подобным инцидентам.