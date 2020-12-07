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В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией
Фото: РИА Новости
Пьяный водитель задержан на юго-востоке Москвы после того, как устроил гонки с полицией, грубо нарушая правила дорожного движения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками ГИБДД на одной из улиц на юго-востоке Москвы задержан водитель легковой автомашины, который грубо нарушил правила дорожного движения и на законные требования полицейских остановиться не реагировал, пытался скрыться и своими действиями создавал угрозу другим гражданам и транспортным средствам", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в ходе преследования сотрудникам полиции удалось остановить и заблокировать нарушителя. "Мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в полицию, где на него оформлены материалы об административном правонарушении", — добавили в пресс-службе, отметив, что в ходе задержания огнестрельное оружие не применялось.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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