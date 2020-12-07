Автобус задавил своего водителя 

Автобус задавил женщину-водителя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе нижегородского управления МВД рассказали, что в 9:36 по местному времени на конечной остановке общественного транспорта «Дубравная» автобус начал самопроизвольное движение, его водитель, женщина, находившаяся снаружи транспортного средства, сделала попытку остановить автобус и погибла в результате нее.
По данным Newsroom24, водитель ЛиАЗ (маршрут №10) забыла поставить автобус на ручной тормоз, вышла оттуда и нажала на кнопку закрытия дверей. Транспортное средство самопроизвольно тронулось с места, наехало на женщину, после чего врезалось в расположенные на противоположной стороне дороги магазины. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, экстренных служб и Нижегородпассажиравтотранса.
В конце ноября, как сообщал «Рамблер», на автодороге Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Башкортостана водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114. Пассажирка «Митсубиси» покинула автомобиль, чтобы оценить последствия аварии, и была сбита «Киа Рио». Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.