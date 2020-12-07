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Автобус задавил своего водителя 

Артём Кульша 1 час назад
Автобус задавил своего водителя
Фото: РИА Новости
Автобус задавил женщину-водителя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе нижегородского управления МВД рассказали, что в 9:36 по местному времени на конечной остановке общественного транспорта «Дубравная» автобус начал самопроизвольное движение, его водитель, женщина, находившаяся снаружи транспортного средства, сделала попытку остановить автобус и погибла в результате нее.
По данным Newsroom24, водитель ЛиАЗ (маршрут №10) забыла поставить автобус на ручной тормоз, вышла оттуда и нажала на кнопку закрытия дверей. Транспортное средство самопроизвольно тронулось с места, наехало на женщину, после чего врезалось в расположенные на противоположной стороне дороги магазины. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, экстренных служб и Нижегородпассажиравтотранса.
В конце ноября, как сообщал «Рамблер», на автодороге Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Башкортостана водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114. Пассажирка «Митсубиси» покинула автомобиль, чтобы оценить последствия аварии, и была сбита «Киа Рио». Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Тогда же на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в Москве столкнулись внедорожники «Ауди» и «Ниссан», один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них, мужчина, скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.
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Комментарии
ДТП , Nissan , Audi , Kia , Mitsubishi , ГИБДД , МВД , ЛиАЗ
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