Колеса подвели: водитель электробайка арестован за езду без прав

— Несмотря на то что новые положения к Закону "О безопасности дорожного движения" приняты несколько лет назад, даже многие водители-профессионалы до сих пор не подозревают, что для управления электробайками нужно водительское удостоверение, — рассказывает председатель правления Национального союза автомобильных школ Елена Зайцева. — А уж рядовые граждане тем более. Хотя в соответствии с тем же законом категория "М" выдается автоматически, если человек имеет более высокий уровень водительских прав. Например, "А", "В" или "С".