Колеса подвели: водитель электробайка арестован за езду без прав

— Сотрудник Госавтоинспекции остановил мужчину на электробайке, поскольку тот управлял транспортом неуверенно, — рассказывает начальник отдела пропаганды ГИБДД края Ирина Заватская. — При проверке документов было установлено, что электробайк имеет мощность 0,35 кВт, а это значит, что владельцу нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории — "М". Но у мужчины его не было. Вдобавок нарушитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало у него 1,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе при норме в 0,16. В итоге, учитывая совокупность всех нарушений, мужчину и отправили под административный арест на 10 суток. Но резонанс в обществе эта история приобрела.
— Несмотря на то что новые положения к Закону "О безопасности дорожного движения" приняты несколько лет назад, даже многие водители-профессионалы до сих пор не подозревают, что для управления электробайками нужно водительское удостоверение, — рассказывает председатель правления Национального союза автомобильных школ Елена Зайцева. — А уж рядовые граждане тем более. Хотя в соответствии с тем же законом категория "М" выдается автоматически, если человек имеет более высокий уровень водительских прав. Например, "А", "В" или "С".