Превысил скорость в три раза: «гонщику» грозит тюремный срок

Полиция Западного Гессена опубликовала в Facebook фотографию с камеры фиксации нарушения правил дорожного движения: водитель автомобиля, предположительно модели Mercedes-AMG E 53, в три раза превысил скорость. Такое в Германии не прощают, и нарушителю может грозить тюремный срок.
Нарушение было зафиксировано на участке, где проходит ремонт и действует ограничение скорости 80 км/ч. Водитель Mercedes двигался с троекратным превышением лимита — 244 км/ч.
"Мы не знаем, кто это мог быть, но на такой скорости водитель должен контролировать автомобиль предельно хорошо, потому что малейшая ошибка может привести к ужасной трагедии", — написали полицейские в своём посте под опубликованным фото.
В Управлении проконсультировались с прокуратурой во Франкфурте-на-Майне, и нарушение будет квалифицироваться как незаконные уличные гонки. В полиции отметили, что это не просто превышение скорости, поэтому наказание должно быть более серьёзным и строгим, чем административный штраф. Не исключено, что нарушитель будет осуждён на заключение в тюрьме. Но сначала полиции предстоит поймать этого "гонщика"…