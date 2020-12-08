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В Германии водитель превысил скорость в три раза. Его ищут, чтобы посадить 

Российская Газета 5 часов назад
Превысил скорость в три раза: «гонщику» грозит тюремный срок
Фото: Facebook
Полиция Западного Гессена опубликовала в Facebook фотографию с камеры фиксации нарушения правил дорожного движения: водитель автомобиля, предположительно модели Mercedes-AMG E 53, в три раза превысил скорость. Такое в Германии не прощают, и нарушителю может грозить тюремный срок.
Нарушение было зафиксировано на участке, где проходит ремонт и действует ограничение скорости 80 км/ч. Водитель Mercedes двигался с троекратным превышением лимита — 244 км/ч.

"Мы не знаем, кто это мог быть, но на такой скорости водитель должен контролировать автомобиль предельно хорошо, потому что малейшая ошибка может привести к ужасной трагедии", — написали полицейские в своём посте под опубликованным фото.

В Управлении проконсультировались с прокуратурой во Франкфурте-на-Майне, и нарушение будет квалифицироваться как незаконные уличные гонки. В полиции отметили, что это не просто превышение скорости, поэтому наказание должно быть более серьёзным и строгим, чем административный штраф. Не исключено, что нарушитель будет осуждён на заключение в тюрьме. Но сначала полиции предстоит поймать этого "гонщика"…
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ДТП , Генпрокуратура РФ
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