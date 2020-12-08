Превысил скорость в три раза: «гонщику» грозит тюремный срок

Полиция Западного Гессена опубликовала в Facebook фотографию с камеры фиксации нарушения правил дорожного движения: водитель автомобиля, предположительно модели Mercedes-AMG E 53, в три раза превысил скорость. Такое в Германии не прощают, и нарушителю может грозить тюремный срок.

Нарушение было зафиксировано на участке, где проходит ремонт и действует ограничение скорости 80 км/ч. Водитель Mercedes двигался с троекратным превышением лимита — 244 км/ч.

"Мы не знаем, кто это мог быть, но на такой скорости водитель должен контролировать автомобиль предельно хорошо, потому что малейшая ошибка может привести к ужасной трагедии", — написали полицейские в своём посте под опубликованным фото.