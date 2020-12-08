Бетоновоз чудом не раздавил легковушку

Внезапно отказавшие тормоза не так уж и часто становятся причиной ДТП, если сравнивать с числом аварий из-за превышения скорости или с вождением в нетрезвом состоянии. Но если это и случается, — жмешь на педаль тормоза, а машина мчится себе вперед — то по драматизму и масштабу последствий такое происшествие может потягаться с голливудским блокбастером.

В китайском Фуяне (провинция Аньхой) тормоза отказали у бетоновоза, загруженного под завязку жидким раствором. Тяжелая неуклюжая махина летела по многополосному шоссе, стараясь не задеть соседние автомобили, но на перекрестке со светофором еле протиснулась между стоящими машинами.

Совершая очередной маневр, бетоновоз не удержал равновесие и упал набок. Казалось, он погребет под собой ехавшую рядом малолитражку, но та успела в последний момент увернуться.

Прибывшие на место полицейские высоко оценили мастерство обоих водителей, избежавших в последний момент столкновения, и констатировали у обоих отсутствие даже малейших травм: повезло так повезло!