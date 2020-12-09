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Страшное ДТП с УАЗом: люди ушли под воду 

Артём Кульша 6 часов назад
Страшное ДТП с УАЗом: люди ушли под воду
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли в результате падения автомобиля под лед в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба местного Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Вчера в 35 километрах от населенного пункта Камыстыбас в Аральском районе Кызылординской области под лед на озере Камбаш провалился УАЗ. Толщина льда в том место в тот момент составляла около 25 сантиметров.
В машине находились семь человек. Трое из них смогли покинуть его самостоятельно. Остальные ушли под воду вместе с авто. Сегодня утром спасатели (27 человек) обнаружили УАЗ на глубине семи метров. Погибшие 1973, 1981, 1985 и 1994 годов рождения находились внутри.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», пенсионер Андрей Половников, бывший водитель автомобиля скорой помощи, спас в Кургане двоих детей, которые провалились под лед на реке Тоболе под Кировским мостом.
Тогда же автомобиль ВАЗ-2109 скатился в реку с парковки у магазина автозапчастей в Перми. Внутри находились 36-летняя женщина и двое ее сыновей двух и четырех лет. Муж женщины и прохожий пытались спасти их. Им удалось вытащить из уходившего под воду автомобиля лишь младшего ребенка.
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ДТП , УАЗ
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