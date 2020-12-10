Скользкое после дождя дорожное покрытие, уклон трассы, крутой вираж на высокой скорости — каждый из этих факторов по отдельности способен привести автомобиль к аварии, ну а все три сразу делают ДТП практически неизбежным.

Так все и произошло на скоростной магистрали Юньнань-Кунчу на юго-западе Китая: за какие-то полчаса четыре грузовика врезались друг в друга и в дорожное ограждение. Просто чудо, что ни одна из машин не слетела в пропасть и что для водителей все обошлось лишь переломами и сотрясениями.

Судя по видео, первый фургончик сначала заскользил на мокром асфальте, зацепился боком за левый металлический отбойник и, развернувшись на 180 градусов, прижался к правой обочине. Остальные водители-лихачи, издалека завидев беспомощно мигающий фарами грузовичок, принимались спешно давить на газ или слишком резко маневрировать на скользкой поверхности, что лишь увеличивало масштабы аварии. Последний, четвертый по счету участник ДТП, полностью перекрыл трассу…

При всей нелепости случившейся аварии особо стоит отметить высокое качество дорожного ограждения на этом участке. Металлический отбойник не позволил потерявшим управление грузовикам слететь с трассы в пропасть и это, наверное, главный плюс в этой драматической истории.