Фура сбила группу велосипедистов в Лас-Вегасе

Пять велосипедистов погибли в районе американского Лас-Вегаса после того, как в их группу врезалась грузовая фура, пишет издание USA Today со ссылкой на дорожную полицию штата Невада.
Сообщается, что 20 велосипедистов совершали организованную прогулку, вслед за ними двигалась машина сопровождения.
В результате инцидента четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста были ранены, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии.
Водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал.