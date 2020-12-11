Фура сбила группу велосипедистов в Лас-Вегасе

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Сообщается, что 20 велосипедистов совершали организованную прогулку, вслед за ними двигалась машина сопровождения.

В результате инцидента четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста были ранены, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии.

Водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал.