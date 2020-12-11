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В районе Лас-Вегаса пять велосипедистов погибли под колесами фуры 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Фура сбила группу велосипедистов в Лас-Вегасе
Фото: © AP Photo / Mel Evans
Пять велосипедистов погибли в районе американского Лас-Вегаса после того, как в их группу врезалась грузовая фура, пишет издание USA Today со ссылкой на дорожную полицию штата Невада.
Сообщается, что 20 велосипедистов совершали организованную прогулку, вслед за ними двигалась машина сопровождения.
В результате инцидента четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста были ранены, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии.
Водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал.
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ДТП , ГИБДД
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