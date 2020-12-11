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В МВД рассказали о проблеме «вторичных» ДТП 

РИА Новости 8 часов назад
В МВД не собираются менять порядок оформления ДТП
Фото: РИА Новости
Акцентировать внимание при решении проблемы "вторичных" ДТП на изменении порядка оформления аварий нецелесообразно, лучше реализовать комплексный подход, в том числе для предупреждения ДТП, считает помощник начальника ФКУ "Научный центр БДД МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов.

"Проблема вторичных ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход", — сказал Баканов в интервью РИА Новости.

По его словам, комплексный подход должен включать в себя предупреждение ДТП из-за экстренной остановки транспорта или из-за наличия препятствий на скоростных дорогах (из-за поломки автомобилей, нарушения правил остановки и стоянки).
Помимо этого, добавил Баканов, в Москве смертность во "вторичных" ДТП составляет не более 3% от общего числа погибших в ДТП.

"В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет 1% от общего количества ДТП, в которых погибло восемь человек, 2,7% от общего числа погибших", — сказал он.

Баканов подчеркнул, что в общем виде порядок оформления ДТП, в том числе при отсутствии пострадавших, уже урегулирован правилами дорожного движения.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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