Tesla Model X убила пассажира

В Южной Корее произошла авария с участием электрокара Tesla Model X. По предварительной версии, электрокар начал самопроизвольное ускорение и врезался в стену парковочного комплекса многоквартирного дома.

После столкновения машина загорелась, на ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа, сообщает Reuters. В результате аварии погиб один пассажир, ещё двое получили травмы.

В полиции сообщили, что в настоящее время судебно-медицинское агентство Южной Кореи проводит исследование останков автомобиля для того, чтобы установить причину аварии. Tesla пока не прокомментировала ситуацию.

В январе 2020 года в адрес Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) была направлена петиция, в которой содержалась просьба о проверке и отзыве полумиллиона Tesla из-за случаев непреднамеренного ускорения. В петиции указывались Tesla Model S выпуска с 2012 по 2019 годы, Tesla Model X (2016-2019 гг.) и Tesla Model 3 (2018-2019 гг.).

Ранее Министерство транспорта Южной Кореи сообщило о том, что американский производитель электромобилей находится под следствием из-за функций автономного вождения.